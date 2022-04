Forum de l'eau à Dakar : le Tchad à l'assaut des partenaires pour booster le secteur de l'eau

Revenant sur l'importance de cette rencontre, le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Ibrahim, a précisé que « le forum de l'eau est le principal événement international qui concerne l'eau et est organisé tous les trois ans par le conseil mondial de l'eau en partenariat avec le pays d'accueil ».



S'attardant sur les missions imparties au conseil mondial de l'eau, Alio Abdoulaye Ibrahim a souligné ''qu'en tant qu’organisation internationale multipartite, sa principale mission est de ressembler la communauté internationale pour convaincre les décideurs que l'eau est une priorité politique et vitale pour le développement durable ''.



La conférence de Dakar a selon le ministre tchadien abouti à une déclaration baptisée ''Blue Deal''. Un instrument qui va œuvrer ''pour la sécurité de l'eau, son assainissement pour la paix et le développement''. A cet égard précise le ministre, cinq points majeurs déclinés sous forme d'actions sont à retenir : ''garantir le droit de l'eau et à l'assainissement pour tous, garantir la disponibilité de la ressource et la résilience, assurer les financements adéquats, assurer une gouvernance inclusive de l'eau et renforcer la coopération''.



La déclaration du Forum de Dakar '2022 ''sera soumise comme contribution'' à la conférence des Nations Unies sur l'eau prévue en 2023 a révélé Alio Abdoulaye Ibrahim. ''Rendez vous du donner et du recevoir'', le forum de l'eau de Dakar a permis à la délégation tchadienne ''de prendre part aux pannels de haut niveau et de rencontrer plusieurs partenaires techniques et financiers'' dans le but ''de mobiliser des ressources externes pour booster le secteur de l'eau au Tchad'', a-t-il conclu.



Rappelons que le forum de l'eau de Dakar était placé sous le thème « Sécurité de l'eau pour la paix et le développement ».