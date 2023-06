Forum de la poésie arabe : Une célébration de la culture littéraire à N'Djamena

Ce forum vise à valoriser la culture littéraire et à la rendre plus influente afin d'atteindre le niveau souhaité. Son objectif est également de mettre en avant la poésie arabe au Tchad et de découvrir les talents poétiques tchadiens.



La poésie représente un trésor de nos ancêtres, un enregistrement des événements et une mémoire de notre héritage. C'est pourquoi il est de notre devoir de la valoriser afin de développer la culture littéraire tchadienne, a déclaré le président de l'académie de la langue arabe au Tchad, le Pr Ousman Mahamat Adam.



L'organisation de ce forum en partenariat avec le département de la culture de l'émirat d'Al-Shariqa s'inscrit dans le renforcement des relations entre le Tchad et les Emirats Arabes Unis, dans tous les domaines en général, et plus particulièrement dans le domaine culturel.