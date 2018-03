Forum des réformes au Tchad : des "analyses lucides et des choix clairs" attendus

Le président Idriss Deby Itno a présidé, ce lundi 19 mars 2018, au Palais du 15 janvier, le lancement officiel du forum national inclusif lors d’une cérémonie solennelle, en présence de plusieurs corporations de partis politiques, de la société civile, des diplomates accrédités au Tchad ainsi que de membre du gouvernement. Ce forum national dit inclusif se focalise sur les réformes institutionnelles susceptibles de concourir à la réalisation de la consolidation de la démocratie et au renforcement de l’efficacité de l’État, de la stabilité et de la paix.



Ce forum s’articule autour de six thèmes qui constituent les axes majeurs de la reforme projetée, entre autres la réforme de l’État, le réaménagement des grandes institutions de la République, du régime parlementaire, des réformes en vue de la consolidation de la paix, de l’unité nationale, de la stabilité, de l’État de droit, de la bonne gouvernance, de la réforme judiciaire et surtout de la promotion de la femme et de la jeunesse.



Le président Idriss Deby Itno a déclaré que la problématique des réformes institutionnelles est de premier ordre pour son pays au regard des défis qui s’imposent en tant que nation engagée sur la voie de la modernité et de l’émergence. Il a ajouté qu’il est évident que l'architecture politique, administrative et socio-économique qui a certes montré ses preuves, durant des années mérite d’être revue.



Selon lui, il est temps d’ouvrir un vaste chantier de modernisation de nos institutions, afin de renforcer la stabilité de notre pays et de consolider notre jeune démocratie. « Qu’il s’agisse de la forme de l’État, de l’organisation administrative, de l’appareil judiciaire ou du modèle des institutions, il y a lieu de faire un examen minutieux de la situation et de développer de nouvelles approches qui pourraient être plus pertinentes, plus efficaces et surtout mieux adaptées aux exigences de l’heure. Nous devons, à ce sujet, faire des analyses lucides et opérer des choix clairs et objectifs », estime le président Idriss Deby Itno.



Par ailleurs, il a souligné que « si nous estimons que la fédération est le schéma idéal qui convient à notre pays, il ne faut avoir aucune peur de nous engager sur cette voie et de vivre de nouvelles expériences ». Le président tchadien Idriss Deby Itno plaide pour la refondation de la justice tchadienne, et l’ouverture d’un débat sur le nombre pléthorique de partis politiques essentiellement composés de leur famille nucléaire pour certains, d’après lui.



En outre, il a annoncé la naissance de la quatrième République avec les nouvelles réformes institutionnelles en cours d’élaboration. L’exécution de l’hymne national et la remise des exemplaires de projet des réformes institutionnelles ont agrémenté la cérémonie du lancement officiel des activités du forum national inclusif.