Tchad : Les journalistes du Moyen-Chari et du Mandoul s'engagent pour un journalisme responsable

Le président du comité d’organisation, Nadjindo Alex, a exprimé sa gratitude envers tous les participants et partenaires qui ont contribué au succès de cette journée, soulignant les efforts collectifs déployés pour assurer l'éclat de cette célébration malgré les défis logistiques rencontrés.





Le président du réseau des journalistes et communicateurs des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul, Allako'As Madinbayé, a exhorté ses confrères et consœurs à faire preuve d'une rigueur sans faille dans le traitement de l'information. "Vérifier, croiser, contextualiser : telles doivent être nos priorités face à la montée des fausses nouvelles et des manipulations", a-t-il insisté avec conviction.





Le préfet Oumar Ali Nanina a pris la parole pour souligner l'importance capitale du travail des professionnels des médias. "Vous êtes les témoins de notre époque, les relais des réalités du terrain et les voix des sans-voix", a-t-il déclaré, saluant le courage et le professionnalisme des journalistes des deux provinces. Il a insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite et constructive entre les autorités et les acteurs des médias afin de garantir un environnement propice à l’exercice libre et sécurisé de leur mission essentielle.





La célébration s’est achevée par un moment de convivialité et d'échanges entre les participants, offrant une opportunité précieuse de renforcer les liens entre les différents acteurs du paysage médiatique local. Ce rassemblement a ainsi permis non seulement de célébrer la liberté de la presse, mais aussi de réaffirmer les valeurs fondamentales qui guident cette profession : l'éthique, la recherche de la vérité et l'engagement envers la responsabilité.