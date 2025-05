Tchad : Abéché soutient le renforcement des capacités pour l'enseignement moyen inclusif

L'objectif primordial de cet atelier est de contribuer, par le biais de l'éducation, à l'inclusion et à l'émancipation des populations les plus vulnérables du Tchad. Une attention particulière est portée aux jeunes filles et aux enfants non scolarisés des zones rurales périphériques situées dans les provinces du Logone Oriental, du Mandoul, du Ouaddaï et du Wadi-Fira.





Cet atelier de trois jours est organisé par un consortium d'organisations non gouvernementales (ONG) comprenant HI (Handicap International), ACRA (Association de Coopération Rurale en Afrique et en Amérique Latine), JRS (Service Jésuite des Réfugiés) et ACHDR (Action Contre la Faim et pour le Développement Rural). Il bénéficie du financement de l'Agence Française de Développement (AFD).





La cérémonie d'ouverture a été présidée par le représentant du Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Ouaddaï. En sa qualité d'autorité communale d'Abéché, Mahamat Al-Bachir Mahamat Ali Maarouf a exprimé, dans son discours de bienvenue, la pleine disposition de la mairie à soutenir cette initiative louable qui vise à renforcer l'éducation des enfants et des jeunes filles, reconnaissant ainsi son importance cruciale pour le développement social et économique du pays.