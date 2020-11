Forum inclusif : Le Tchad se rattrape sur la Cour des comptes

Le réhabilitation de la Cour des comptes en institution à part entière est approuvé, à travers une résolution du 2ème Forum national inclusif. Son rétablissement a notamment été défendu au cours des assises par la participante Fatime Assarah Abdelaziz (ex-présidente de la chambre consultative de la Cour des comptes et fonctionnaire des finances).



Lors du Forum de 2018, l'une des réformes majeures liée au réaménagement des grandes institutions de l'État a été la transformation de la Cour des comptes en une chambre de la Cour suprême.



"La mise en place de cette Cour répond aux exigences des directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). En créant cette Cour dans son ordre juridique interne, le Tchad se met en conformité avec les directives 1 et 6", explique Fatime Assarah Abdelaziz.



Au plan international, elle cite également l'agenda 20 des Nations Unies sur les Objectifs du développement durable. "Cette nouvelle donne ne peut être mise en place qu'avec un organe indépendant et donc la Cour des comptes. Nous demandons la restauration de cette Cour qui répond aux normes standards internationales de contrôle des finances publiques et de l'évaluation des politiques publiques. Une grande avancée qui a été interrompue en 2018", indique Fatime Assarah Abdelaziz.



"Un attachement à l’idéal de l’intégration régionale"



Dans son discours de clôture, le chef de l'État Idriss Déby s'en est félicité en notant "la perspicacité de l’acte en lien avec le rétablissement de la Cour des Comptes, une entité qui fait, en réalité, corps avec l’appareil institutionnel de la CEMAC".



"En réhabilitant cet important instrument communautaire, nous réaffirmons notre attachement à l’idéal de l’intégration régionale que nous appelons tous de nos vœux", a ajouté le président.