Forum politique de l'ONU 2024 : le résumé des événements d'une rencontre historique

Alwihda Info | Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 23 Juillet 2024



Convoqué sous les auspices du Conseil économique et social (ECOSOC), le Forum politique de haut niveau sur le développement durable a conclu sa deuxième semaine du 15 au 19 juillet 2024.

Sous le thème général :« Renforcer le Programme 2030 et éradication de la pauvreté en période de crises multiples : fourniture efficace de solutions durables, résilientes et innovantes », le forum était une plate-forme essentielle pour examiner les progrès vers les Objectifs de développement durable (ODD).



Un compte-rendu revient sur les principales discussions, les événements et résultats de la deuxième semaine.



Lundi 15 juillet : Segment ministériel

La deuxième semaine a débuté avec un segment ministériel de trois jours, axé sur des examens approfondis des ODD spécifiques.

Les discussions du 15 juillet ont porté sur l’ODD 1 (Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde), et l’ODD 2 (Éliminer la faim, parvenir à la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable).



Discussions clés :

ODD 1 : La réunion a souligné la nécessité cruciale de faire face aux niveaux de pauvreté croissants, causés par l'épidémie du Covid-19 et d'autres défis géopolitiques. Plusieurs pays ont discuté de leurs plans de réduction de la pauvreté, mettant l'accent sur les programmes de sécurité sociale, la croissance économique inclusive et les systèmes financiers créatifs.

ODD 2 : Les discussions ont porté sur l'importance cruciale de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire. Les participants ont souligné la nécessité de réformer les systèmes alimentaires, pour les rendre plus résilients et durables, lutter contre la faim et garantir un accès égal aux ressources alimentaires.



Déclarations principales :

Amina J. Mohammed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies : La nécessité d'une politique mondiale pour soutenir l'automatisation des femmes et des filles est un acte spirituel, l'activité sexuelle étant essentielle à la réalisation de l'ODD.

Paula Narváez, présidente de l'ECOSOC : Interconnexion entre les sexes et croissance économique, sollicitant des investissements dans l'éducation et l'emploi des femmes.



Mardi 16 juillet : Action climatique et renforcement institutionnel

Les séances de mardi se sont concentrées sur l'ODD 13 (Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts), et l'ODD 16 (Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et construire des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux).



Discussions clés :

ODD 13 : Le forum a souligné l'urgence d'accélérer l'action climatique pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Les participants ont discuté des efforts nationaux et régionaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la résilience climatique et à promouvoir les énergies renouvelables.

ODD 16 : L'accent était mis sur le renforcement des institutions et de la gouvernance pour favoriser la paix, la justice et l'inclusion. Les discussions ont porté sur le rôle des institutions transparentes et responsables dans la lutte contre les conflits, la corruption et les violations des droits de l'homme.



Déclarations principales :

Achim Steiner, administrateur du PNUD : a parlé de la nécessité d'institutions inclusives pour mener une action climatique audacieuse, soulignant l'importance de la participation politique et d'une gouvernance forte.

Juliana Uribe, PDG de Movilizatorio a appelé à un leadership fort de la société civile, pour influencer les politiques et rétablir la confiance dans les institutions pour un avenir durable.



Mercredi 17 juillet : Partenariats et collaboration

La dernière journée du segment ministériel était centrée sur l'ODD 17 (Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le Partenariat mondial pour le développement durable). Cette journée a été marquée par des discussions sur la promotion de partenariats mondiaux, le financement du développement et le transfert de technologie.



Discussions clés :

Partenariats mondiaux : les participants ont exploré les moyens de renforcer la coopération et les partenariats internationaux pour atteindre les ODD.

Les discussions ont porté sur la mobilisation des investissements du secteur privé, l'amélioration de l'aide au développement et la promotion de la coopération Sud-Sud.

Financement du développement : le forum a abordé le déficit de financement important pour atteindre les ODD, en mettant l'accent sur les solutions de financement innovantes, l'allégement de la dette et la mobilisation des ressources nationales.



Déclarations principales : L’ambassadrice Lisa Carty, représentante des États-Unis auprès de l'ONU a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir les pays partenaires dans la réalisation des ODD, en soulignant la nécessité de solutions inter-sectionnelles aux défis interconnectés.

Claudio Barbaro, sous-secrétaire d'État auprès du ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique d’Italie a encouragé les membres du G7 à réaffirmer des engagements climatiques très ambitieux, garantissant une croissance durable et l'équité.



Jeudi 18 juillet : Segment de haut niveau de l'ECOSOC

Le segment de haut niveau de l’ECOSOC a fourni l’occasion d’approfondir la réflexion sur les résultats du Forum politique, et a préparé le terrain pour le Sommet du futur en septembre 2024.

Discussions clés :

Orientations politiques sur l'économie des soins : ONU/Femmes a dirigé le lancement des toutes premières orientations politiques à l'échelle du système des Nations Unies sur l'économie des soins, soulignant l'importance du travail de soins pour le bien-être social et économique.



Examens nationaux volontaires (ENV) : trente-six pays ont présenté leurs ENV, partageant leurs progrès et leurs défis dans la mise en œuvre des ODD. Les points forts comprenaient les progrès de l'Arménie en matière d'égalité des sexes dans les TIC, les stratégies de mise en œuvre scientifiques des ODD de l'Autriche et les initiatives agricoles intelligentes face au climat du Zimbabwe.



Déclarations principales :

Monique Nsanzabaganwa, vice-présidente de la Commission de l’UA a appelé à des efforts collectifs pour atteindre les ODD et l'Agenda 2063, en soulignant la nécessité de solutions innovantes et durables.

Raymond Gilpin, économiste en chef du Bureau régional du PNUD pour l’Afrique a suscité des discussions modérées sur le renforcement de la mise en œuvre des ODD et de l'Agenda 2063, soulignant l'importance de la cohérence des politiques et de l'engagement des parties prenantes.



Vendredi 19 juillet : Séance de clôture et fin des travaux

Recommandations

La séance de clôture du Forum politique a été le point culminant d'intenses délibérations, avec l'adoption d'une déclaration ministérielle visant à stimuler les efforts multilatéraux pour atteindre les ODD. Recommandations finales :



1. Égalité des genres et autonomisation : La déclaration a souligné l'importance d'accroître les investissements pour réduire la fracture entre les sexes, et de favoriser l'aide aux initiatives promouvant la parité entre les sexes, quel que soit leur niveau. Il a accentué l'éradication des prédispositions à l'égard des femmes et des jeunes femmes discriminatoires tout en les intégrant aux activités de consolidation de la paix.



2. Action climatique : Le forum a appelé à une action climatique plus ambitieuse, exhortant les pays à renforcer leurs engagements dans le cadre de l'Accord de Paris et à mettre en œuvre des solutions énergétiques durables.



3. Renforcement institutionnel : Le renforcement des institutions pour qu'elles soient plus inclusives, responsables et transparentes a été souligné comme étant crucial pour le développement durable. L'importance de la bonne gouvernance dans la lutte contre la pauvreté, les conflits et la corruption a été réitérée.



4. Partenariats mondiaux : La déclaration a souligné l'importance de revitaliser les partenariats mondiaux pour mobiliser des ressources, partager les connaissances et favoriser l'innovation. Il appelle à une coopération renforcée entre les gouvernements, le secteur privé, la société civile et les organisations internationales.



5. Financement du développement : Combler le déficit de financement des ODD était un objectif clé du forum. Le forum a appelé à des mécanismes de financement innovants, à un allégement de la dette des pays en développement et à une augmentation de l'aide au développement.



Déclaration principale : Paula Narváez, présidente de l'ECOSOC a exhorté à poursuivre les efforts pour faire progresser la mise en œuvre des ODD, soulignant la nécessité d’une action collective et de solutions innovantes.



Conclusion

La deuxième semaine du Forum politique de haut niveau sur le développement durable 2024, a été marquée par des discussions importantes, des engagements de haut niveau et un engagement clair à faire avancer l'Agenda 2030 au milieu de multiples crises. L'adoption de la déclaration ministérielle a mis en évidence la résolution collective des États membres de l'ONU d'accélérer les progrès vers les ODD, grâce à des solutions innovantes, résilientes et inclusives.

Alors que les préparatifs du Sommet du futur se poursuivent, les résultats du Forum politique fournissent une base solide pour de nouveaux efforts multilatéraux visant à parvenir à un monde durable et équitable d’ici 2030.









