INTERNATIONAL Forum politique des Nations Unies : Mme Fatima Haram Acyl souligne les progrès du Tchad dans l'Examen national volontaire

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 16 Juillet 2024



Organisé sous les auspices du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), le Forum politique de haut niveau pour le développement durable (HLPF), est un événement annuel consacré à l'examen de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) dans les États membres de l’ONU.

En cours du 8 au 17 juillet 2024, le Forum politique de haut niveau pour le développement durable (HLPF, rassemble des dirigeants mondiaux, des décideurs politiques et des parties prenantes, pour discuter des stratégies, et partager des idées sur le développement durable. Le thème de cette année, « Renforcer l'Agenda 2030 et éradiquer la pauvreté en période de crises multiples : la fourniture efficace de solutions durables, résilientes et innovantes », fait écho aux divers défis et opportunités auxquels les nations du monde entier sont confrontées.



Parmi les nombreux points forts du forum, les présentations de l'examen national volontaire (ENV) se démarquent toujours. Ils offrent aux pays la possibilité de présenter leurs progrès, leurs défis et leurs stratégies dans la réalisation des ODD.



Le 12 juillet 2024, la République du Tchad a présenté son Examen Volontaire National 2024, à travers Mme Fatima Haram Acyl, la ministre déléguée auprès du ministre des Finances et du Budget, chargée de l’Économie et du Plan.



L'engagement du gouvernement du Tchad pour les ODD

La session du Tchad a débuté par la présentation d’une vidéo perspicace, mettant en évidence les progrès réalisés jusqu’à présent par le pays. Mme Fatima Haram Acyl a pris la parole après la présentation audiovisuelle et a fièrement parlé de l'effort de collaboration qui a permis d'élaborer le rapport. Les sociétés civiles, les communautés locales, les institutions gouvernementales et les élus locaux ont tous joué un rôle prépondérant, en fournissant des informations et des données complètes. Cet effort collectif témoigne de l'engagement du Tchad, en faveur de la transparence et de l'inclusion dans sa poursuite du développement durable.



En se concentrant sur cinq ODD clés : 1- (Pas de pauvreté), 2- (Faim zéro), 13- (Action pour le climat), 16- (Paix, justice et institutions fortes) et 17- (Partenariats pour la réalisation des objectifs), Mme Fatima a présenté un compte rendu détaillé des progrès et des défis du Tchad. Malgré une instabilité importante, le Tchad a fait des progrès notables dans l'amélioration des services sociaux de base, qui ont augmenté de 8 % entre 2020 et 2023.



En outre, le pays a créé 50 000 emplois décents et amélioré la sécurité alimentaire de 2,2 %. Cependant, l’afflux de réfugiés, avec 310 000 personnes entrant dans le pays chaque semaine, continue de mettre à rude épreuve les ressources, et d’exacerber l’insécurité alimentaire.



Pour lutter contre le changement climatique, le Tchad a élaboré un plan d'adaptation qui tire parti de sa position stratégique entre les régions du Sahara et du Sahel, pour obtenir un financement du Fonds du Bassin du Congo et du Fonds Bleu Climat, et soutenir ses initiatives. En outre, la transition du Tchad vers un gouvernement constitutionnel, grâce à un dialogue national, a considérablement renforcé l'ODD 16, promouvant la paix, la justice et des institutions fortes.



Concernant les partenariats (ODD 17), le Tchad continue de collaborer avec les institutions publiques et privées aux niveaux national et international, en vue de renforcer ses efforts de développement. La présentation de Mme Fatima a souligné l'importance des efforts soutenus et inclusifs, pour réaliser l'Agenda 2030.



À la suite de la présentation de Mme Fatima, Son Excellence Abakar Mouctar, Ambassadeur et Représentant permanent du Tchad auprès de l'ONU, a soulevé une question cruciale concernant l'impact des flux migratoires sur les pays d'accueil.



Après avoir félicité les pays qui ont présenté leurs ENV y compris le sien, l'Ambassadeur a souligné la situation au Tchad, confronté à un afflux massif de réfugiés. « Quel impact le flux migratoire a-t-il eu sur les services de base et les communautés locales ? a-t-il demandé au représentant de la Mauritanie, également membre du panel.



Cette question souligne l’urgence d’une réponse collective aux défis migratoires qui touchent le Sahel. Le Tchad, pays d’accueil de nombreux réfugiés fuyant les conflits et l’insécurité dans la région, voit ses ressources et ses infrastructures mises à rude épreuve.



L'Ambassadeur Mouctar a ainsi rappelé la nécessité d'un soutien accru de la communauté internationale pour aider les pays hôtes à répondre aux besoins humanitaires et assurer un développement durable et inclusif. La question posée à la Mauritanie, elle-même confrontée à des défis similaires, démontre la volonté du Tchad de s'engager dans un dialogue régional et de trouver des solutions concertées à ces problèmes transfrontaliers.



La question migratoire reste au cœur des débats du Forum politique de haut niveau. Le discours du Tchad a rappelé avec force l'importance de la solidarité internationale pour soutenir les pays les plus touchés et garantir le respect des droits fondamentaux de tous.



Intervention du représentant des ONG et de la société civile tchadienne

Pour sa part, Olivier Noudjalbaye Dedingar, leader et représentant de la société civile du Tchad au Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), a plaidé pour une plus grande implication des organisations de la société civile de son pays, dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).



S'exprimant à la suite de la présentation du 3ème Examen National Volontaire du Tchad par la ministre déléguée auprès du ministre des Finances et du Budget, chargée de l’Économie et du Plan, Olivier Noudjalbaye Dedingar a salué les efforts du gouvernement, tout en soulignant la faible participation de la société civile aux initiatives liées aux ODD. Il a commencé par féliciter le Tchad pour ses efforts visant à réaliser l'ENV et à faire progresser les ODD. Ensuite, il a souligné le rôle crucial de la société civile dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030, mais a noté leur implication limitée dans les processus de planification et de prise de décisions. Par ailleurs, il a insisté sur l'importance du concept de « ne laisser personne de côté ».



Soulignant le rôle capital de l'ODD 16 (paix, justice et institutions fortes), pour la réalisation des autres objectifs et de la « Vision 2030, le Tchad que nous voulons », M. Noudjalbaye conclut son intervention en interrogeant la ministre déléguée, Fatima Haram Acyl, sur les mesures concrètes envisagées par le gouvernement pour promouvoir la paix durable, l'inclusion sociale, l'égalité des sexes, la responsabilité, la justice et l'État de droit au Tchad.



Deux questions clés ont également été posées par les délégués présents à la 10ème réunion du Forum politique de haut niveau :

● Quelles sont les mesures que le gouvernement prendra pour atteindre les ODD d'ici 2030 ?

● Quels sont les facteurs qui ont permis au Tchad d'assurer ses acquis ?



En réponse à la première question, Mme Fatima a décrit plusieurs stratégies qui ont fonctionné, notamment la mise en œuvre des recommandations du dialogue national, l'élaboration d'un plan de développement national inclusif, et les efforts continus pour garantir des partenariats financiers. Elle a souligné l'importance de la collaboration entre tous les secteurs et tous les niveaux de la société pour atteindre les ODD. Elle a enfin parlé de l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre les recommandations du dialogue national, auquel ont participé plus de 1 500 participants des 23 provinces.



La vision du Tchad pour un plan de développement couvrant 2025 à 2030 est alignée sur l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Ce plan implique toutes les provinces, y compris les réfugiés, et mobilise le secteur privé, la société civile et les institutions gouvernementales. Même si le financement reste difficile, des discussions sont en cours avec les partenaires financiers, notamment le Fonds monétaire international (FMI), pour obtenir les ressources nécessaires.



Avant de conclure la session du Tchad, elle a souligné l'importance du soutien et des partenariats internationaux pour appuyer les progrès du Tchad.













