France : Nouri placé en détention provisoire, Tollimi libéré sous contrôle judiciaire

Le général Mahamat Nouri a été mis en examen et placé en détention provisoire ce vendredi, tandis que Abakar Tollimi a été libéré sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès, a appris Alwihda Info.



Les deux Tchadiens interpellés lundi en France ont été présentés à des juges d'instruction parisiens dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour crimes contre l'humanité et recrutement d'enfants mineurs.



Ils sont "soupçonnés d'avoir diligenté des opérations de recrutements forcés de combattants, dont des mineurs", au Tchad et au Soudan entre décembre 2005 et juillet 2010, selon le parquet, qui a requis leur placement en détention provisoire.



Une information judiciaire a été ouverte vendredi pour crimes contre l'humanité, complicité de ces crimes et participation à un groupement formé en vue de la préparation de crimes contre l'humanité, selon cette source.



Le général Mahamat Nouri, considéré comme l'un des plus influents chefs rebelles au régime du président tchadien Idriss Déby Itno, avait été arrêté lundi matin à son domicile du Val-de-Marne, près de Paris, tandis que deux autres suspects, Abakar Tollimi et Abderahmane Khalifa Abdelkerim, l'avaient été au même moment en Mayenne et en Indre-et-Loire (centre).



Abderahmane Khalifa Abdelkerim a été remis en liberté mercredi soir "en l'absence d'éléments incriminants", selon le parquet.



Les interpellations avaient été effectuées par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH), dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet le 10 mai 2017.



Le général Nouri est un proche d'Hissène Habré, renversé en 1990 par Idriss Déby Itno, l'actuel président.



Avec AFP