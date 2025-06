France / RCA : L'Ambassade de France en mission dans la Lobaye

L'ambassadeur de France en République Centrafricaine (RCA), Monsieur Bruno Foucher, s'est rendu à Mbaïki pour rencontrer les autorités locales et explorer de nouvelles opportunités de coopération.







Accompagnée de son équipe, la délégation de l'ambassade a visité plusieurs sites clés de la ville, notamment le corridor 13, le lycée Gbokombo, l'hôpital, ainsi que la maison des jeunes et de la culture.







Une session d'échange s'est ensuite tenue à l'hôtel de ville en présence de Monsieur le Maire, Kiki Pascal, et de Madame la Préfète de la Lobaye, Gahoro Lydie Georgette.







La journée s'est achevée par une visite à la préfecture avant le retour de la délégation à la capitale.