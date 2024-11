France-Tchad : Un partenariat pour le développement du Ouaddaï

Le 31 octobre 2024, s'est tenue à Abéché la cérémonie de lancement d'un nouveau programme de renforcement des capacités des Organisations de la Société Civile dans la province du Ouaddaï. Cet événement a été présidé par Mahamat Saleh Ahmat Adam, le Premier Magistrat de la ville, représentant le Gouverneur de la province, en collaboration avec l'Ambassade de France et l'Agence de Développement Économique et Social (ADES).



Objectifs du Programme

Ce programme, d'une durée de deux ans, s'articule autour de trois priorités :

Développement local : Création d'opportunités économiques pour les femmes et les jeunes, qui sont des acteurs clés du développement.

Promotion de la paix : Renforcement des initiatives visant à établir un climat de paix et de sécurité dans la région.

Mise en place d'un tissu associatif : Soutien aux associations locales au service des territoires et des populations.



Selon Abdelkerim Tahir Arrim, Directeur Général de l'ONG ADES, et Benjamin Weisz, Conseiller à la Coopération et Directeur de l'Institut Français, ce projet est essentiel pour assurer une croissance économique durable et répondre aux besoins des citoyens.



Encouragement à l'Engagement Jeunesse

Le Maire, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a exprimé sa gratitude envers l'ambassade de France pour ses nombreuses réalisations dans le domaine des projets sociaux, particulièrement en faveur de la jeunesse. Il a également encouragé les jeunes à s'engager activement dans le développement de leur communauté.





Ce lancement représente une étape importante dans le soutien aux ONG tchadiennes et dans la promotion du développement durable dans la région du Ouaddaï. Avec un accent sur l'inclusion des jeunes et des femmes, ce programme vise à renforcer les capacités locales et à favoriser un environnement propice à la paix et à la prospérité.