France : le premier ministre nigérien reçu au Quai d’Orsay

La ministre a réaffirmé le plein soutien de la France au président Bazoum, élu par le peuple nigérien, et à son gouvernement, qui sont les seules et uniques autorités légitimes du Niger.



"La France appuie avec fermeté et détermination les efforts de la CEDEAO pour faire échouer cette tentative de putsch. Il en va de l’avenir du Niger et de la stabilité de toute la région", indique le ministère français des Affaires étrangères.



La CEDEAO a donné un délai de sept jours aux putschistes pour mettre fin à leur coup de force. Il expire demain, dimanche 6 août. La France appelle solennellement les responsables de cette tentative de coup d’État à libérer le président Bazoum et tous les membres de son gouvernement, et à permettre le retour immédiat à l’ordre constitutionnel et démocratique.