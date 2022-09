Funérailles de la reine d’Angleterre : le ministre du Pétrole représente le Tchad

Le Ministre du Pétrole et de l'Energie, M. Djerassem Le Bemadjiel se trouve à Londres depuis samedi 17 septembre 2022. Dans la Capitale de l'Angleterre, le Ministre du Pétrole et de l'Energie représente le Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République du Tchad, MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO aux funérailles de la reine d'Angleterre Élisabeth II, décédée le 8 septembre 2022.



À rappeler que ce jour 18 septembre 2022, le Ministre du Pétrole et de l'Energie est allé sur le lieu de la dépouille de la reine Élisabeth pour signer le livre de condoléances placé à cet effet.