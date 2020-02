Futur Pont Bongor-Yagoua : ce qu'il faut savoir sur les avantages du projet

La première de construction du pont à traversées indépendantes sur le Logone Bongor-Yagoua a été posée jeudi dans le chef-lieu de la province de Mayo-Kebbi Est. Après des années d'attentes, l'espoir renait chez la population. Le projet devrait être finalisé en janvier 2023.



A l'issue des travaux de la 22ème session de la grande commission mixte de coopération Tchad-Cameroun tenue à Yaoundé en décembre 2010, les deux pays se sont accordés sur le projet de construction d'un pont transfrontalier entre Yagoua et Bongor.



L'urgence de l'aboutissement de ce projet a été rappelée par les deux chefs d'État lors de la visite d'amitié et de travail effectuée les 22 et 23 mai 2014 au Cameroun par le président Idriss Déby.



La réalisation de cette nouvelle infrastructure permettra la densification des points officiels d'échange sur une frontière commune d'environ 1094 km en vue de mettre en relief les potentialités économiques des deux pays, la diminution des pertes en vies humaines et des biens lors de la traversée du fleuve Logone, ainsi que le renforcement des échanges socioculturels entre les peuples des deux pays.



L'objectif global du projet est d'améliorer le système de transport dans le bassin du Lac Tchad et contribuer ainsi au développement et à la compétitivité économique de la zone transfrontalière des deux pays.



Il permettra de renforcer et d'accroitre la libre circulation des personnes et des biens entre les deux États, faciliter et promouvoir les échanges commerciaux, assurer la traversée du fleuve en tout temps et en toute sécurité, ainsi que faciliter le rapprochement entre les deux peuples.



Il est attendu du projet, non seulement l'amélioration de la circulation des personnes et des biens entre les deux pays, mais aussi le désenclavement des zones à fortes potentialités économiques du Nord du Cameroun (agriculture, élevage, minerais, etc.) et du Sud du Tchad (agriculture, élevage, etc.).



Le projet contribuera en outre à la réduction des coûts généralisés de transport et à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines de la route et aidera à la facilitation du commerce et du transit. L'ouvrage devrait simplifier la vie de quelques 2200 personnes qui, chaque jour traversent le fleuve. Il devrait ainsi éviter les cas de noyades lors des traversées en pirogue.