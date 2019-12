G5 Sahel : Le Tchad fait un grand pas vers la suppression des frais d’itinérance

Le Gouvernement a adopté jeudi en conseil des ministres un projet de décret sur l’exonération des pays du G5 Sahel du paiement des frais d’itinérance pour les communications électroniques internationales entrantes en République du Tchad.



Ce projet de décret est la matérialisation de la volonté des chefs d’État du G5 Sahel, exprimée lors du Sommet de Niamey au Niger, tenu le 6 février 2018, indique le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



Une résolution portant suppression des frais d’itinérance au sein du G5 sahel a été formulée et adoptée au cours du conseil des ministres du 29 octobre 2019.



L’itinérance ou le « roaming » offre une certaine commodité et permet aux populations des pays du G5 Sahel de communiquer au tarif local en cas de voyage dans l’un des pays membres, tout en conservant leurs numéros d’appel locaux.



Cette mesure contribuera à une plus grande intégration des populations de l’espace G5 Sahel et facilitera les renseignements entre ces pays frères pour une lutte accrue et plus efficace contre le terrorisme.



En adoptant ce projet de décret, le Tchad réaffirme sa volonté de respecter son engagement pris lors du Sommet des chefs d’Etat du G5 Sahel, tenu en Février 2018, à Niamey au Niger. Cette dynamique enclenchée, permet également au Tchad de tirer le bénéfice découlant de la suppression des frais d’itinérance.