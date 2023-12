G5 Sahel : le Tchad et la Mauritanie prennent acte du retrait du Burkina Faso et du Niger

Les deux pays "réaffirment leur attachement aux idéaux de l'intégration régionale africaine et aux objectifs du G5 Sahel qui, malgré les difficultés et les différentes contingences, aura servi de mécanisme pertinent et d'instrument efficace de coopération entre les forces armées et de sécurité de la. sous-région".



Depuis plus d'une décennie, la sous-région fait face à une guerre asymétrique, transfrontalière aussi grave que dramatique. Dans un contexte d'inquiétudes réelles et de violence nourrie, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont créé, le 15 janvier 2014, à Nouakchott, le G5 Sahel, pour relever, solidairement, le double défi de la sécurité et du développement qui menaçait gravement la stabilité de la sous-région.