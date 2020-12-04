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رئيس الجمهورية يستقبل الامين الدائم لمجموعة الساحل الخمس


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Décembre 2020



رئيس الجمهورية يستقبل الامين الدائم لمجموعة الساحل الخمس © PR
رئيس الجمهورية يستقبل الامين الدائم لمجموعة الساحل الخمس © PR
المقابلة التى جمعت رئيس الجمهورية المشير ادريس ديبى اتنو  مع الامين الدائم لمجموعة الساحل الخمس السيد /ممان  ساميو صديكو النيجيرى الجنسية ناقشت مجمل  القضايا المتعلقة بالتنمية والتعاون في مجموعة الساحل الخمس

لقاء أثنى فيه الامين الدائم على دور تشاد الفاعل في استتباب الأمن وبسط الاستقرار في دول المجموعة وغيرها من دول العالم الأمر الذي زاد من احترام العالم لتشاد ، فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو أكد بأن تشاد لا تزال على موقفها من أجل النهوض بالقارة السمراء .

المقابلة كانت بحضور وزير الشئون الخارجية والتكامل الافريقي والتشاديين بالخارج امين ابا صديق ومساعدى  فخامة رئيس الجمهورية فى الامانة العامة والمكتب المدنى   .

وعقب خروجه من المقابلة قال  الامين الدائم  ممان  صيديكو إنه جاء للقاء مشير تشاد بغرض عرض المشاريع والخطط المستقبلية في المجموعة لأن تشاد سترأس المجموعة  مطلع العام القادم ، مشيرا لقد تلقيت العديد من التوصيات والتوجيهات من قبل مشير تشاد تساعدني في أداء مهمتي .

وتعمل الأمانة الدائمة لمجموعة الخمس الساحلية باعتبارها المركز العصبي لتنسيق أنشطة مجموعة دول الساحل ، وذلك بحماسة المسئولية من أجل تلبية تطلعات سكان منطقة الساحل بشكل مناسب .


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