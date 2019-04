GAGNEZ une invitation aux Assemblées Annuelles 2019 de la Banque Africaine de Développement

APO Group (www.APO-opa.com), le leader des services de conseil en relations presse et de la distribution de communiqués de presse en Afrique et au Moyen-Orient, va offrir à un journaliste Africain le transport, l’hébergement et les per diem pour participer aux Assemblées annuelles 2019 du Groupe de la Banque Africaine de Développement (www.AfDB.org) qui se […]

APO Group (www.APO-opa.com), le leader des services de conseil en relations presse et de la distribution de communiqués de presse...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...