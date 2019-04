AFRIQUE GE renforce son engagement pour améliorer l'accès à l'énergie en Afrique de l'Ouest

4 Avril 2019

ABIDJAN, Côte d'Ivoire - GE va fournir des solutions énergétiques pour favoriser la croissance et le développement économique au Bénin et en Côte d’Ivoire ; Au Bénin, GE est en passe de fournir le premier système avancé de gestion de la distribution, cette solution pour le réseau électrique permettra d'accroître l'efficacité et la fiabilité des accès à l'énergie ; En Côte d’Ivoire, GE va réhabiliter et améliorer les capacités des sous-stations de Ferke, Man et Taabo, tout en réduisant les pertes dans le transport de l’électricité.



Aujourd’hui, l’activité Grid Solutions de GE Renewable Energy a annoncé la signature de deux contrats, l’un portant sur la construction de systèmes de gestion de l’énergie au Bénin et l’autre sur la mise à niveau de trois sous-stations en Côte d’Ivoire. Ces contrats s'inscrivent dans la lignée des engagements pris par GE afin de fournir des solutions énergétiques modulables en partenariat avec les gouvernements et les services publics, dans le but de répondre aux besoins énergétiques croissants de l'Afrique de l'Ouest, tout en développant des systèmes électriques autonomes pour les entreprises et les particuliers.



Bénin



Au Bénin, 85 % de l'électricité consommée est importée depuis les pays voisins. Pour renforcer le réseau du pays et gérer les pertes d'électricité au cours du transport de l'énergie, GE va concevoir et fournir le premier système avancé de gestion de la distribution (Advanced Distribution Management System - ADMS) our la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE), et entreprendre la réhabilitation des sous-stations et des infrastructures de télécommunication au sein du Centre National de Contrôle de la Distribution à Cotonou.



L'ADMS, qui fait partie du portefeuille Digital Energy de GE, a été conçu à partir d'algorithmes adaptatifs et d'outils analytiques prédictifs permettant aux fournisseurs d'énergie de gérer le réseau de manière plus efficace et favorisant l'automatisation. Le système est capable de prédire les problèmes, d'identifier les défauts sur le réseau et de proposer un plan de restauration.



« Le système de gestion de la distribution (ADMS) permettra d'optimiser la distribution de l'énergie, de réduire les pertes d'électricité et de minimiser les arrêts », déclare le Coordinateur national du programme MCA-Benin II. « Ce projet s’inscrit dans la volonté du gouvernement de gérer efficacement la production des centrales électriques, des micro-réseaux et autres infrastructures de réseau, afin d'améliorer la qualité, l'efficacité et la disponibilité de l'énergie pour nos clients. Il permettra également de gérer la sécurité et d'assurer le contrôle du réseau. »



Côte d’Ivoire



Selon les termes du contrat, GE va réhabiliter et développer trois sous-stations 225 kV, à Ferke, Man et Taabo. Ce projet contribuera à améliorer la distribution d’électricité dans le nord, l’ouest et le centre de la Côte d’Ivoire.



« Avec environ 90 % de la population du pays ayant accès à l’électricité et dans un contexte de demande énergétique croissante, les systèmes de distribution limités dont nous disposons aujourd’hui entraînent une perte totale d’énergie d’environ 20 % par an. Nous devons donc absolument réhabiliter et renforcer l’infrastructure de réseau du pays. », explique Bile Gerard TANOE – Secrétaire général de CI-ENERGIES. « Ce projet permettra d’augmenter les capacités des sous-stations de Ferke, Man et Taabo. Ainsi, nous limiterons les pertes d’énergie et garantiront la fiabilité nécessaire pour assurer la disponibilité de ces sous-stations essentielles. », ajoute-t-il.



L'énergie est un élément clé du développement en cours en Afrique subsaharienne. Avec un taux d'électrification de seulement 45 % dans de nombreux pays de la région, il est primordial de développer une solution complète visant à faciliter l'accès à l'énergie et à favoriser le développement économique. » explique Lazarus Angbazo, Président et CEO de l’activité GE Grid Solutions de GE Renewable Energy, pour la région Afrique subsaharienne. « Ces projets viennent renforcer l'implication de GE dans la mise en œuvre d'infrastructures clés pour le transport de l'énergie et le développement des interconnexions en Afrique, et ce grâce à nos solutions intelligentes et à notre expertise des projets clés en main. »



L’activité Grid Solutions de GE propose des solutions techniques complètes pour les sous-stations haute tension (HT) à l'intention des fournisseurs d'énergie, des services publics et des industries, en combinant un mix approprié de produits haute tension, une expertise technique et une gestion complète des projets. GE a conçu et mis en œuvre plus de 1 700 projets de sous-stations à travers le monde au cours des 10 dernières années.





