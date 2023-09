GREEN-CHAD sensibilise sur l'Importance du fichier électoral au 3e arrondissement

Cette campagne de sensibilisation a eu lieu au Foyer du Combattant et a permis aux conseillers de transmettre à la population du troisième arrondissement l'importance de l'inscription au fichier électoral. L'enregistrement biométrique est un devoir civique, et il a été souligné que chacun doit accomplir ce devoir. Les conseillers ont transmis ce message crucial.



Les conseillers nationaux ont invité la population du 3e Arrondissement à se faire enrôler, afin de participer au référendum et de choisir leur président lors des élections à venir. Le Sultan de N'Djamena, Mahamat Idjilé Kachallah Kasser, a également appelé les délégués de la ville de N'Djamena et les 10 800 chefs de carrés à relayer ce message important auprès de la population.