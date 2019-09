GTBank Fashion Weekend 2019: O Maior Evento de Moda Africano Realiza-se nos Dias 9 e 10 de Setembro

Em novembro, os líderes da indústria e os conhecedores e apreciadores de moda de todo o mundo reunir-se-ão em Lagos, Nigéria para a 4ª edição do GTBank ((https://www.GTBank.com/) Fashion Weekend. O evento, com a duração de dois dias, que terá lugar no sábado, dia 9, e no domingo, dia 10 de novembro, no GTCentre, Plot […]

