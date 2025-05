Gabon/Angola : Ali Bongo et sa famille en Angola

Il convient de rappeler qu'Ali Bongo avait été renversé par un coup d'État le 30 août 2023 et placé en résidence surveillée. Son épouse, Sylvia Bongo, et son fils, Noureddin Bongo, avaient été placés en détention à la prison centrale de Libreville. Ils ont été libérés le 9 mai dernier et ont rejoint l'ancien président Ali Bongo dans sa résidence, où il avait passé deux ans en résidence surveillée.





Dans le souci du respect des droits de l'homme, l'Union africaine avait levé ses sanctions à l'encontre du Gabon après le retour du pays à l'ordre constitutionnel et avait adopté une résolution demandant la libération de la famille Bongo et des membres du gouvernement arrêtés à la suite du coup d'État.





À l'heure actuelle, les intentions d'Ali Bongo et de son épouse, d'origine française, quant à leur installation durable dans la capitale angolaise demeurent inconnues.