Gabon : Cérémonie de remise des diplômes à l'EAFDL en présence de l'Ambassadeur de France

Aux côtés de la ministre de la Défense nationale, du colonel Journé (attaché de défense), du parrain de la promotion, le Professeur Guy Rossatanga Rinault, et de plusieurs membres du gouvernement, l'Ambassadeur a eu le plaisir de remettre un diplôme et un présent à un stagiaire de la République du Congo, qui s'est classé deuxième de sa promotion.





Dans son discours, l'Ambassadeur a salué l'engagement des stagiaires et des cadres de l'école. Il a également réaffirmé le soutien de la France à cette coopération militaire d'excellence, qui bénéficie à de nombreux pays de la sous-région.