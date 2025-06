Gabon : Le Directeur de la Gendarmerie Nationale française en visite à Libreville pour renforcer la coopération

Cette rencontre a été l'occasion de présenter la Gendarmerie gabonaise au Général Bonneau et de visiter les écoles de gendarmerie d’Owendo, un lieu central de formation pour les forces de sécurité gabonaises.







Le Général Bonneau a également eu l'opportunité d'échanger avec des officiers gabonais qui ont été formés à l’école des officiers de Melun, en France, soulignant ainsi la continuité de la coopération en matière de formation.







À l’issue de cette visite, la Gendarmerie française a remis dix boucliers balistiques au Groupe de Sécurité et d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (GSIGN), renforçant ainsi les capacités opérationnelles de cette unité d'élite gabonaise.







Cette visite s'inscrit dans un cadre plus large de collaboration entre la France et le Gabon dans les domaines de la sécurité et de la défense, avec un accent particulier sur le renforcement des capacités des forces armées gabonaises.