Gabon : Les Forces de Défense Nationales formées au système douanier SYDONIA WORLD

SYDONIA WORLD est un système informatisé de gestion douanière accessible via internet ou intranet, qui facilite les opérations du commerce extérieur. Il couvre un large éventail de procédures, de la gestion des manifestes et des déclarations à distance aux opérations comptables, en passant par le transit et les régimes économiques. Le système intègre également de nouvelles technologies telles que la biométrie, la signature électronique et les lecteurs de codes-barres.