Gabon : le représentant-résident du FMI reçu par le Premier ministre

De plus en plus, l’on assiste à une certaine amélioration des grands équilibres budgétaires et des prévisions de croissance au Gabon. Cela a été relevé ce jeudi 30 juin, au cours de l’audience que le Premier ministre, Mme Rose Christiane Ossouka Raponda, a accordée au représentant-résident du Fonds monétaire international au Gabon, Agou Gomez Gbedia.



A cette occasion, le représentant-résident du FMI a félicité le gouvernement du Gabon, pour les résultats obtenus, après l’approbation des deux premières revues du programme triennal 2021-2023, le 27 juin dernier par le conseil d’administration.



Agou Gomez Gbedia a également salué la détermination des autorités gabonaises dans la mise en œuvre d’importantes réformes visant à garantir la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des ressources publiques.



Par ailleurs, le représentant-résident du FMI a réitéré la disponibilité du bureau de la représentation du FMI au Gabon à accompagner les autorités dans ses efforts en faveur de la population gabonaise. « Le FMI a souhaité saluer le leadership du président de la République, en matière économique et environnementale.



C’est ainsi que le FMI a particulièrement apprécié les initiatives visant à réduire les émissions de carbone et a encouragé les actions visant à promouvoir l’adaptation et l’atténuation du changement climatique », a-t-il déclaré. Enfin, le FMI tient à encourager le Gabon pour les progrès réalisés par le gouvernement, afin de soutenir l’investissement privé et la diversification économique.