Gawaima : Une nouvelle association pour un Tchad plus uni et prospère

Selon le président Adoum Dria Bourchi, l'objectif de l'association Gaiwaïma est de renforcer l'unité nationale, la solidarité et l'entente entre les Tchadiens, de promouvoir l'éducation et de lutter contre l'analphabétisme, d'améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, de contribuer à la sécurité alimentaire et au développement des revenus agricoles, de favoriser l'accès aux soins de santé pour les populations vulnérables, de lutter contre le chômage, de protéger l'environnement et d'établir des relations avec d'autres organisations nationales et internationales travaillant pour le bien-être de l'humanité.



L'association vise également à créer des opportunités de travail décent, à stimuler la croissance économique, à mettre en place des projets à court, moyen et long terme pour promouvoir l'éducation, l'agriculture, l'élevage et la culture, à organiser des formations, colloques et forums, à sensibiliser les jeunes à l'importance d'un environnement favorable pour l'émergence d'un pays, à solliciter des investissements auprès de partenaires et à faire appel aux dons auprès de ces mêmes partenaires.



Le président Adoum Dria Bourchi a déclaré que Gaiwaïma était déterminée à faire un impact positif dans la société tchadienne en travaillant sur ces différents fronts.