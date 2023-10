Gaza : l'Union africaine plaide pour l'acheminement de l'aide humanitaire

"La guerre brutale dans la bande de Gaza entraîne la destruction totale de ses infrastructures ainsi que le meurtre de civils innocents", a-t-il pointé.



"L'Union africaine appelle à un cessez-le-feu immédiat, afin de garantir l'acheminement de l'aide humanitaire [aux habitants de la bande de Gaza]. En outre, nous appelons toutes les parties de la communauté internationale à assumer leurs responsabilités dans cette affaire", a poursuivi M. Mahamat.



"Nous voulons appeler à la libération immédiate des otages, en particulier des femmes et des enfants. Et nous saluons les efforts déployés par le Qatar dans ce domaine", a souligné le président de la Commission de l'UA.



La crise qui secoue le Moyen-Orient s'est envenimée le 7 octobre dernier suite à l'infiltration de combattants du Hamas sur le territoire israélien. Le Hamas considère cette attaque comme une riposte aux raids israéliens contre la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple à Jérusalem. Israël a décrété un blocus total de la bande de Gaza et a lancé des frappes contre celle-ci et contre certaines parties du Liban et de la Syrie. Des affrontements ont également lieu en Cisjordanie.