Général Mahamat Idriss Deby : "les ennemis du Tchad n’ont pas encore désarmé"

Le général Mahamat Idriss Deby a insisté sur le "caractère impérieux du vivre-ensemble et de la concorde nationale qui doivent être soigneusement entretenus et préservés".



"Nous devons surtout comprendre que rien n’est totalement et définitivement acquis car la paix est une quête permanente Et à ce sujet, je voudrais noter, que les ennemis du Tchad n’ont pas encore désarmé. Ils s’activent au quotidien pour déstabiliser nos institutions et retarder notre marche vers le progrès et l’émergence", a-t-il affirmé.



"Nous devons davantage nous unir autour de notre plus précieux patrimoine commun qui est le Tchad. C’est tous ensemble que nous devons montrer aux ennemis de la patrie que nous sommes jaloux de l’indépendance et de la souveraineté de notre pays", a ajouté le président du CMT.



Dans son discours, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mahamat Khatir Issa a fait des invocations pour la paix au Tchad et la bonne marche de la transition.