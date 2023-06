Genève : l'AASEP discute de la coopération bilatérale avec l'ONAPE du Tchad

Les discussions ont porté sur les prochaines activités de la région et la mise en œuvre de la convention de partenariat bilatéral entre l'ANPE Mali et l'ONAPE Tchad. Sur ce dernier point, les deux directeurs ont convenu d'accélérer la finalisation du programme d'activités, qui est une déclinaison du plan d'action signé à Bamako en novembre 2022, en vue d'une mission au Tchad prévue courant 2023.



En début de soirée, le Président Ibrahim Ag Nock a également eu un déjeuner de travail avec M. Camille Mouté à Bidias, Président d'honneur de l'AMSEP et Directeur général du FNE Cameroun. Ils ont principalement discuté des activités prévues au programme de la Région Afrique en 2023, notamment l'avancement des trois projets phares soumis par l'AASEP et désormais portés par l'AMSEP, la création du Secrétariat Permanent de l'AASEP et la révision des statuts de l'AASEP afin d'intégrer les récentes innovations apportées à ceux de l'AMSEP, ainsi que la 6ème session de formation des Conseillers Emploi des SPE membres de l'AASEP, prévue à Yaoundé en septembre prochain. Les deux directeurs partagent une vision commune sur ces différents sujets.



Ce 13 juin 2023, les différentes délégations ont participé à la réunion du Groupe Gouvernemental Africain afin de rendre compte de leurs activités de la journée précédente et de partager des informations avec l'ensemble des délégués gouvernementaux. Par la suite, ils ont rejoint leurs commissions respectives pour poursuivre les travaux à ce niveau également.