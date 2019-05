Genève : le Tchad prend part à l’assemblée mondiale de la Santé

Le ministre tchadien de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, est à Genève, en Suisse où il prend part depuis ce lundi 20 mai aux travaux de l’assemblée mondiale de la santé.



A la tête d'une délégation composée du conseiller chargé de la Santé à la Présidence de la République, Docteur Yankalbé Paboung Matchok Mahouli, du directeur Général du ministère de la Santé Publique, Docteur Rohingalaou Ndoundo et du directeur de la Coopération, Abdelkader Mahamat Hassan, le ministre assistera à la mise en place du programme de développement durable d'ici l’horizon 2030.



Parmi d'importants sujets qui doivent être abordés, figure la couverture santé universelle (bonne gouvernance, actions multisectorielles pour un partenariat en faveur de la CSU et paradoxes), les soins de santé primaires en vue de la couverture santé universelle, et les perspectives et enjeux de l'agent de santé communautaire dispensant des soins de santé primaire.



Les participants vont également se pencher sur les préparatifs de la réunion de haut niveau de l’assemblée générale des Nations Unies sur la couverture santé universelle, le renforcement de la lutte contre le paludisme afin d’atteindre les objectifs de santé publique d'ici 2030 et l'approche multidimensionnelle dans l'accès aux médicaments, vaccins et produits de santé pour garantir la transparence des marchés et la disponibilité de produits abordables, de qualité, afin de parvenir à la couverture santé universelle.



L'Assemblée mondiale de la Santé est l'organe décisionnel suprême de l'OMS. Elle se réunit généralement à Genève, en mai chaque année et des délégations de ses États membres y assistent.



Sa principale fonction consiste à arrêter la politique de l'Organisation. Elle nomme le Directeur général, contrôle la politique financière de l'Organisation, et examine et approuve le projet de budget programme.