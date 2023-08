Genève : le nouvel ambassadeur tchadien Dr. Baptiste Jean Pierre a présenté ses lettres de créances

Ces lettres accréditent Dr Baptiste Jean Pierre en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant permanent de la République du Tchad auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des autres Organisations internationales en Suisse. La cérémonie solennelle s'est déroulée au Palais des Nations à Genève.



Au cours de cette rencontre importante, l'Ambassadeur Baptiste Jean Pierre et la Directrice Générale de l'ONU à Genève, ont abordé les domaines d'intervention prioritaires, en mettant en évidence la situation humanitaire préoccupante dans l'est du Tchad. Ils ont également discuté d'une meilleure interaction avec les différentes Agences du système des Nations Unies.



Les deux personnalités ont exprimé leur ferme engagement à redynamiser la coopération stratégique, en particulier en ce qui concerne la promotion de la paix, le développement économique, social et culturel, la santé, l'éducation et la formation des jeunes, tout en préservant l'environnement et en favorisant le développement durable. Elles ont réaffirmé leur volonté de poursuivre et d'accélérer le processus d'un partenariat fructueux. L'Ambassadeur Baptiste Jean Pierre a tenu à réitérer l'engagement du Tchad envers l'Office des Nations Unies, ses programmes et ses activités.