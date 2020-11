Tchad : ​le beau geste d'un projet citoyen "All Éducation" à Abéché

Le projet "All Éducation" apporte son aide en soutenant la scolarisation des filles et fils de la région du Ouaddai. Cette association citoyenne a réussi à inscrire 217 élèves choisis parmi les couches les plus vulnérables et les orphelins.



Des fournitures scolaires ont également été distribuées dans les différents établissements scolaires de la ville.



D'après son secrétaire général provincial Mouawia Nassour Mahamat, l'association a lancé plusieurs activités cette année dans le but d'aider les enfants les plus démunis de la province du Ouaddaï, notamment ceux qui n'ont pas les moyens pour se payer les frais d'inscription.



Récemment, l'association citoyenne FIRIHNA a procédé à la pulvérisation de certains quartiers d'Abéché contre les moustiques tigres, vecteurs de transmission de l'épidémie de Chikungunya.