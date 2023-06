Gestion des 5% des revenus pétroliers au Tchad : un appel à la transparence et à l'efficacité au Logone Occidental

La nécessité d'une gestion saine et transparente



Face à ces constats préoccupants, M. Hubert appelle à la retenue de la part des membres du comité de gestion et de sa coordination. Il souligne l'importance d'une gestion saine, transparente, efficace et efficiente des ressources pétrolières de la province. Certains membres semblent se substituer à l'organe exécutif, alors qu'ils ne devraient représenter que leur organisation et la population locale. Il est essentiel que les fonds soient utilisés de manière juste et équitable, conformément aux lois et aux textes de la République.



La vigilance de la population



M. Hubert exhorte également la population du Logone Occidental à rester vigilante et à dénoncer toute tentative visant à saper les efforts déployés par le Président de Transition, le Général Mahamat Idriss Deby Itno. Il rappelle que le comité de gestion des 5% des revenus pétroliers du Chari Baguirmi a été dissout en raison de manquements graves et d'opacité dans la gestion des fonds. Il est crucial que le comité actuel rende compte de manière transparente des projets et des dépenses engagées au nom des bénéficiaires.