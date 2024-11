Ghana : priorité à l’industrialisation et les infrastructures de transport durables dans la stratégie pays de la BAD

Dans le cadre de son Document de stratégie pays (DSP) 2024-2029 pour le Ghana, le Groupe de la Banque africaine de développement s’est fixé deux axes prioritaires : appuyer l’industrialisation et le développement du secteur privé, et promouvoir le développement d’infrastructures de transport durables favorisant l’intégration et le commerce à l’échelon régional.



Le DSP 2024-2029 du Groupe de la Banque, approuvé le 6 novembre dernier par son Conseil d’administration, a pour objectif principal de mettre en place une économie résiliente et inclusive au Ghana par le biais d’une industrialisation tirée par le secteur privé.



« Le Document de stratégie pays adoptera des méthodes novatrices pour accélérer la transformation agro-industrielle et accroître l’appui de la Banque au secteur privé. Nous lancerons une initiative de transformation pour soutenir l’entrepreneuriat, le développement des compétences numériques et la création d’emplois au Ghana », a déclaré Eyerusalem Fasika, cheffe du bureau pays de la Banque africaine de développement pour le Ghana.



L’appui de la Banque, au titre du premier domaine prioritaire, mettra l’accent sur l’agriculture, l’énergie et le secteur social. L’institution aidera les autorités ghanéennes à consolider le renforcement des compétences, à accélérer l’industrialisation et la résilience climatique du secteur agricole grâce à une approche axée sur les chaînes de valeur et les zones de transformation économique. Le soutien de la Banque contribuera également à tirer parti des instruments d’ingénierie financière pour soutenir l’entrepreneuriat dans le secteur agricole, à améliorer le développement de la fourniture d’énergie et à accroître le financement du renforcement des compétences et des capacités techniques.



Les interventions de la Banque donneront ainsi la priorité à des solutions intégrées comprenant des composantes agricoles et énergétiques propres à stimuler la production agricole intelligente face au climat, à renforcer les chaînes de valeur et à promouvoir l’adoption de technologies résilientes en vue de la transformation de l’agriculture. Les investissements agricoles dans le nord du Ghana viseront également à renforcer la résilience et à promouvoir une croissance inclusive.



Dans le cadre du second domaine prioritaire, les interventions de la Banque seront concentrées sur le secteur des transports. Elles appuieront le Ghana dans le développement et l’entretien d’infrastructures routières de qualité, durables et à l’épreuve du climat, afin d’améliorer les liaisons entre les centres de production et les marchés nationaux et régionaux.



Le 31 octobre 2024, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement au Ghana comprenait 23 projets pour un montant total d’engagements de 850 millions de dollars américains.