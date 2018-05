Gouvernement et syndicats : qu’adviendra-t-il à la fin du mois de mai ?

A 15 mois d’application scrupuleuse, ces fameuses mesures d’austérités demeurent sans aucun bilan, et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement abat le salaire une fois de plus. Cela contraint les travailleurs à débrayer systématiquement avec des conséquences fâcheuses. De négociation en négociation, un accord de sortie de crise a été signé entre le cabinet civil de la présidence et les leaders de la plateforme syndicale revendicative le 14 mars dernier. Ainsi, les travailleurs ont accepté de reprendre le chemin de travail avec une garantie de percevoir un salaire intégral à la fin du mois de mai.



Hélas, l’espoir qui a nourri la reprise du travail au mois de mars est entrain d’être étouffé par la demande d’un autre moratoire par le président Idriss Déby Itno. Nombre des travailleurs qui étaient acculés par les charges familiales et des créances espèrent enfin respirer en ce mois de mai.