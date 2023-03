Gouverneur Tandjilé : "on ne peut pas refonder le Tchad avec des paresseux et des déserteurs"

L'objectif de l'administratrice est de se rendre compte de la réalité du travail des agents de ses services. Elle a ainsi visité l'Office national pour la promotion de l'emploi, l'Institut national supérieur des sciences agronomiques et des technologies agroalimentaires de Laï, le CFTP, le lycée-collège St Jean 23, la délégation de l'agriculture et l'ANADER.



Partout où elle est passée, les différents chefs de services ont énuméré les difficultés que rencontrent leurs services, notamment le manque de moyens roulants, un obstacle pour le suivi des agents sur le terrain, le sous-effectif des agents, le manque d'infrastructures devant abriter les services déconcentrés de l'État et l'absentéisme de certains agents.



Concernant les agents absents à leurs postes, la première autorité de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, a donné des instructions fermes aux chefs de service pour qu'ils prennent leurs responsabilités en relevant tous les noms des absents sur le terrain. Elle a martelé qu'on ne peut pas refonder le Tchad avec des paresseux, encore moins des déserteurs.