Grand prix de la paix en Afrique : trois tchadiens iront en finale à Kigali

L'événement a été axé sur le thème : "façonner un vrai modèle de l'Afrique".



126 candidats se sont inscrits. Parmi eux, trois ont été sélectionnés pour la compétition finale qui se tiendra à Kigali, au Rwanda. La compétition regroupe 12 pays africains y compris le Tchad.



L'organisation a pour objectif de contribuer à l'instauration d'une paix permanente et renforcer le vivre-ensemble au Tchad. Le comité d'organisation de l'évènement juge important de renforcer la cohésion sociale, conscientiser les jeunes, identifier les causes des conflits ainsi que trouver des pistes de solutions afin de parler d'une véritable paix.



Le coordinateur du projet, Abdoulaye Fallati, a pour sa part indiqué que cette compétition qui est d'une importance capitale, vise à connecter et impliquer la jeunesse africaine dans le processus de résolution des conflits : stabilité, paix et sécurité en Afrique, lutte contre le terrorisme, lutte contre le changement climatique et contre les violences basées sur le genre.



La cérémonie a été agrémentée par le remise des médailles à 95 participants.