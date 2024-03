Grande Muraille Verte : un projet prometteur pour le Tchad

La Grande Muraille Verte est un projet ambitieux visant à restaurer et protéger les écosystèmes dans les pays du Sahel en Afrique. Cette initiative vise également à améliorer les conditions de vie des populations locales en créant des opportunités économiques durables. Dans ce contexte, le partenariat entre le PAM et l'Agence nationale du Tchad pour la Grande Muraille Verte représente une avancée significative dans la lutte contre la faim et la pauvreté.



Le site choisi pour cette première étape se trouve dans le quartier Gaoui de N'Djamena, capitale du Tchad. Sur ces 5 hectares alloués aux cultures maraîchères, il est prévu que 300 personnes puissent travailler et cultiver des légumes frais destinés à leur propre consommation ainsi qu'à la vente sur les marchés locaux.



Cette initiative offre une opportunité unique aux communautés locales qui se trouvent souvent confrontées aux difficultés d'accès aux denrées alimentaires saines. En cultivant leurs propres légumes, ces familles tchadiennes peuvent non seulement subvenir à leurs besoins nutritionnels mais aussi générer des revenus supplémentaires grâce à la vente sur les marchés locaux.



Les premiers résultats sont attendus pour juin prochain. Il s'agit d'une étape cruciale car elle démontrera non seulement l'efficacité du projet mais aussi sa viabilité économique sur le long terme. Si cette première expérience se révèle concluante, d'autres sites similaires pourraient être développés dans différentes régions du pays afin d'étendre les bénéfices sociaux et économiques aux communautés rurales isolées.



Ce partenariat entre le PAM et l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte illustre parfaitement comment une collaboration solide entre différentes parties prenantes peut avoir un impact positif concret sur les populations vulnérables. En combinant expertise technique avec ressources financières adéquates, ce partenariat contribue activement au développement durable au Tchad.