Green Tchad célèbre la Journée Internationale de la Jeunesse avec une sortie récréative

L'objectif de cet événement était de renforcer les liens entre les membres, de présenter le bilan de l'année écoulée, de consolider le sentiment de fraternité et de mettre en place une stratégie pour le développement et la gestion efficace des activités de l'association.



Abdallah Soumaïne, président de l'association Green Tchad, a souligné que cette journée représentait une opportunité pour l'association de mettre en avant le leadership participatif. Selon lui, chaque membre de l'association doit se considérer comme un leader afin d'atteindre les objectifs fixés.



Green Tchad est une association à but non lucratif dont la principale mission est de préserver l'environnement, de soutenir et de promouvoir les initiatives des jeunes axées sur le développement économique, social, culturel et environnemental. Elle est enregistrée sous le numéro de folio 6714.