Green Team Tchad et l'Association des Jeunes Tchadiens Ressortissants de Yaoundé passent un coup de balai dans les locaux de la Radio FM Liberté

Fidèle à sa mission de promotion de l’écocitoyenneté, Green Team Tchad a répondu présent à cet appel en mobilisant ses bénévoles pour témoigner de notre attachement à la propreté urbaine et à la synergie inter-associative.





Cette activité symbolique était aussi l'occasion de réaffirmer sa volonté collective d'assainir les espaces de vie, de renforcer la solidarité entre les jeunes acteurs du changement et de promouvoir un environnement sain pour tous.





