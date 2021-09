Grève au Tchad : le SYNECS met en garde les enseignants-chercheurs

Le bureau exécutif national du Syndicat national des enseignants-chercheurs (SYNECS) a mis en garde mardi les enseignants-chercheurs qui "ignorent leurs droits et se mettent à la solde des autorités administratives pour le besoin de la cause".



Une grève d'avertissement d'une semaine est observée à compter de ce mercredi 15 septembre 2021. Le SYNECS estime que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses face aux revendications. Il demande à ses militants de "ne pas céder et dénoncer avec vigueur les menaces des autorités administratives".



"Le droit s'arrache et l'union fait la force", estime Dr. Guirayo Jérémie, président du bureau exécutif national. Il annonce d'autres actions qui seront menées pour permettre aux enseignants-chercheurs de rentrer dans leur droit.