Guerre entre Israël et le Hamas I Le Pape rappelle que tout être humain est précieux aux yeux de Dieu et a le droit de vivre en paix.

«Assez mes frères ! », a lancé le Pape François à l’issue de la prière de l’angélus ce dimanche 12 novembre selon le journal du Vatican, Vatican News. Au 37ème jour de guerre entre Israël et le Hamas au pouvoir à Gaza, le Pape souhaite que se taisent les armes, elles qui n’apportent jamais la paix. Il exprime sa proximité aux Palestiniens et aux Israéliens en «ce sombre moment».



«Chaque jour, mes pensées vont vers la situation très grave en Israël et en Palestine», a affirmé le Pape depuis la fenêtre des appartements pontificaux d’après ce journal. Le Souverain pontife dit «embrasser» tous ceux qui souffrent «en ce sombre moment», qu’ils soient Palestiniens ou Israéliens. À tous, François exprime sa proximité. Il les assure de ses prières, nombreuses. «Je prie beaucoup pour eux».



Et le Saint-Père d’interpeler les parties concernées dans cette guerre qui dure depuis 37 jours. «Que les armes cessent, elles n'apporteront jamais la paix, et que le conflit ne s'étende pas ! Assez ! Assez, mes frères ! Assez !». Le Pape le répète souvent: la guerre est toujours une défaite.



Ce dimanche, François exhorte chacun à défendre la vie. «Tout être humain, qu'il soit chrétien, juif, musulman, de n'importe quel peuple ou religion, tout être humain est sacré, précieux aux yeux de Dieu et a le droit de vivre en paix».



À Gaza, François souhaite que «les blessés soient secourus immédiatement, que les civils soient protégés, qu'une aide humanitaire beaucoup plus importante parvienne à cette population épuisée».