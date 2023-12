Guinée Bissau - Umaro Sissoco Embaló : « Tout va bien à Bissau »

« Tout va bien à Bissau », a rassuré lundi le Général Umaro Sissoco Embaló alors que certaines sources affirmaient lundi soir que les militaires lourdement armés et encagoulés sillonnaient depuis 16 heures, les grandes artères administratives de la capitale du pays.



« Les acquis démocratiques sont respectés et maintenus. Des gardes militaires ont été positionnés aux sièges de la Télévision nationale et de la Radio de Guinée-Bissau pour sécuriser le changement de direction générale en cours », a ajouté le Président de la Guinée Bissau.



Lundi 4 décembre 2023, le Président bissau-guinéen a décidé de dissoudre le Parlement, soit trois jours après des affrontements armés que le Général qualifie de « tentative de coup d'Etat ».