Guinée : Conakry conclut un accord d'approvisionnement continu en produits pétroliers avec la Sierra Leone

« Je suis fier d'annoncer qu'hier, le 6 janvier 2024, nous avons conclu un accord crucial d'approvisionnement continu en produits pétroliers avec le gouvernement léonais », a annoncé sur Twitter ce dimanche 7 janvier 2024, Dr Bernard Goumou, Premier Ministre de la Guinée.



Quelques jours après l’explosion et l’incendie à Conakry du principal dépôt de carburant du pays, qui a fait 24 morts et 454 blessés fin décembre 2023, le gouvernement guinéen avait annoncé la reprise de la distribution d’essence, en la rationnant. Vingt-cinq litres par véhicule, cinq litres par moto et tricycle étaient autorisés mais servir des bidons était interdit.



La population était privée d’essence sur l’ensemble du territoire depuis l’explosion, entraînant la paralysie d’une grande partie de l’économie. Des manifestations dans plusieurs localités fin décembre ont parfois tourné à l'affrontement entre des groupes de jeunes réclamant le retour de l'essence dans les stations-service et les forces de sécurité.



Cet accord représente un pas important vers la stabilisation économique du pays et témoigne également de notre engagement envers nos partenaires internationaux. La sécurité énergétique est essentielle pour assurer une croissance durable pour notre nation.