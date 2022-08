Guinée : Dr. Bernard Goumou nommé premier ministre

Dr Bernard Goumou 41 ans, possède 19 années d’expériences managériales cumulées dans les finances, l'audit conseil, les mines, les assurances. Le nouveau Premier ministre, Chef du Gouvernement est diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce, ENCG, École Nationale de Commerce et de Gestion, à Settat au Royaume du Maroc. Dr Bernard Goumou est spécialiste en Risk management, en Finance d’entreprises et en CCA (Comptabilité-Contrôle et Audit).



Le nouveau Premier ministre a fait son entrée au Gouvernement de Transition le 27 octobre 2021 pour prendre les commandes du département du Commerce de l’Industrie, des petites et Moyennes Entreprises. Il a désormais la noble et lourde responsabilité de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route du Gouvernement de Transition définie par le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), à sa tête le Colonel Mamadi Doumbouya.



Son riche parcours dans le domaine financier et industriel ont forgé en lui des qualités irréprochables d'un manager au leadership agissant. Toutes qualités qui l'ont propulsé comme chef du Gouvernement intérimaire et aujourd'hui officiellement confirmé.