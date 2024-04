Guinée Equatoriale : Le gouvernement envisage lancer son premier satellite en 2027

En parallèle, une mission spatiale fascinante appelée Proba-3 est également en cours. Cette mission, menée par l’Agence spatiale européenne (ESA), vise à observer la couronne du Soleil avec une précision extrême. Deux satellites travailleront en tandem, circulant sur une orbite hautement elliptique, à plus de 60 000 km de la Terre. Le premier satellite, équipé d’un bouclier, jouera le rôle de la Lune en occultant l’astre solaire. Le second satellite, portant le coronographe ASPIICS, observera la couronne solaire dans la pénombre créée par l’occulteur.



Cette mission combine des enjeux astronomiques et technologiques, visant à percer l’énigme de la température de la couronne solaire et à mieux comprendre les phénomènes magnétiques qui y sont associés.



Ces initiatives témoignent de l’engagement de la Guinée équatoriale dans le domaine spatial et ouvrent des perspectives passionnantes pour l’avenir du pays.