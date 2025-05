Guinée Équatoriale : signature d’un mémorandum d'entente pour la construction d'une raffinerie

Le 2 mai dernier à Shanghai, le vice-président de la République de Guinée Equatoriale, Nguema Obiang Mangue a terminé sa tournée officielle en Asie par une importante réunion avec Zhang Jinhong, président de la société SupeZet, reconnue pour son expérience internationale dans le domaine énergétique et pétrochimique.



Dans le cadre de cette rencontre, un mémorandum d'accord a été signé pour la création d'une société mixte axée sur la construction d'une raffinerie qui permettra de traiter le brut national sur le territoire équato-guinéen. A



u cours de la rencontre, la possibilité de collaborer à des projets complémentaires tels que la transformation du gaz naturel et le développement de technologies liées à l'hydrogène vert, a également été abordée, afin de renforcer la transformation industrielle du pays et d'accroître sa capacité opérationnelle dans le secteur énergétique.



Lors de la réunion, le vice-président de la République était accompagné des responsables des ministères des Affaires étrangères, des mines et des Hydrocarbures, des Finances, de la Trésorerie, ainsi que les dirigeants de GEPetrol et de Sonagas. La tournée de travail de Nguema Obiang Mangue sur les terres asiatiques a été marquée par des réalisations significatives qui renforcent la vision du gouvernement équato-guinéen, en faveur d'un développement industriel, sanitaire et logistique plus solide.



Tout au long de cette mission, plusieurs mémorandums d'accord ont été signés avec des institutions de haut niveau, dont l'Université de Tsinghua, pour la mise en œuvre d'un ambitieux plan national de prévention et de contrôle du paludisme ; avec China Road and Bridge Corporation, pour l'expansion du corridor celui-ci et la création d'une entreprise nationale de transport maritime ; avec la société China Gezhouba la mise en œuvre du réseau d'approvisionnement en eau potable et avec la société SupeZet, pour la construction d'une raffinerie nationale et le développement d'industries liées au gaz et à l'énergie propre.



Ces accords reflètent le succès du vice-président de la République dans sa tournée de promotion du pays, ainsi que la volonté de l'exécutif de promouvoir le transfert de technologie, d'attirer les investissements étrangers directs et d'accroître les capacités productives nationales dans des secteurs pertinents pour l'économie et le bien-être de la population.