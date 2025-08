Guinée : Le Gouvernement exprime sa tristesse après les pluies meurtrières à Conakry

Le gouvernement a adressé ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées et au peuple de Guinée. Il a également exprimé sa compassion et sa solidarité envers toutes les victimes et les personnes affectées par cette tragédie.





En réponse à la catastrophe, des instructions ont été données aux services compétents pour fournir l'assistance nécessaire aux familles et aux sinistrés, et pour renforcer les dispositifs de prévention et de secours dans les zones à risque.*





Le gouvernement a appelé la population à rester vigilante, à respecter les consignes de sécurité et à suivre attentivement les alertes météorologiques, réaffirmant son engagement à protéger les vies et les biens face aux aléas climatiques.