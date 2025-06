Guinée : Le Président Doumbouya reçoit le projet de Nouvelle Constitution

La cérémonie, présidée par le Chef de l'État, s'est déroulée en présence du Premier Ministre Amadou Oury Bah, du Ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Général Amara Camara, et du Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence, Djiba Diakité.



Étaient également présents les membres du CNRD et du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, une large représentation du corps diplomatique et des partenaires internationaux, les conseillers à la présidence, ainsi que des leaders religieux et de hauts cadres de l'administration publique.